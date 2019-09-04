【非洲豬瘟】街市肉檔嘆瘦肉銷情差　市民因活豬貴改買冰鮮肉 (16:40)

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九龍城街市肉檔的黃太表示，近月向豬肉買手購入活豬的價格高企，至少4000元一擔，即一頭逾200斤的活豬，來貨價接近1萬元，形容情況「前所未見，以往很快就會回落」；以往每日會購入3頭活豬應市，但近月供應量少，顧客購買意欲亦下降，故她每日只購入一頭活豬，以「貴買貴賣」回本。

黃太稱，目前瘦肉售價約90元一斤，較以往50、60元一斤貴，瘦肉銷情比以前差，每日會將剩餘的瘦肉攪成肉碎，以「蝕本價」售予食肆，「以前都會賣剩瘦肉，但起碼不需要虧本賣出去」。她又說，由於豬肉售價高，顧客會傾向購買口感較好的部位，例如冷梅肉、豬𦟌及豬筒骨等。

市民周太表示，近月新鮮豬肉售價高昂，她自過去約3個月前已改為購買冰鮮肉，多數去超市買來自澳洲、泰國等冰鮮肉，她認為質素會較冰鮮肉檔的有保障。她指出，一般每份冰鮮肉售價約35至50元，已夠一家人食用，「如果小朋友食，才會買少少新鮮豬肉」，又說會轉買海鮮等食材，購買住家飯菜餚的成本普遍上漲。

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