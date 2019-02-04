【逃犯條例】清潔工遇催淚彈不敢走　食環署：示威影響安全時暫停潔淨服務 (15:58)

警方在反修訂《逃犯條例》示威期間，施放逾千枚催淚彈，部分清潔工雖被催淚煙導致不適，卻為避免被指自行停工「擅離職守」而不敢離開工作地點。食環署今日（4日）回覆本報查詢，稱若示威或大型公眾活動可能影響清潔工人安全時，該署會暫停有關公眾潔淨服務，並安排清潔工人到安全及合適地點工作，直至涉事地點情況恢復正常後再安排恢復公眾潔淨服務。
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對於清潔工人職工會建議政府成立特別清潔隊專責清理殘留催淚煙物質，而非靠一般清潔工清理；以及建議清潔公司提供N95口罩、手套、眼罩等。食環署今日表示，公眾潔淨服務合約訂明，承辦商須為僱員提供足夠個人防護衣物、裝備、安全培訓和合適的工作安排等；署方亦有向承辦商發出清理催淚彈殘留物工作流程建議指引，並會繼續改善指引；清潔工工作時若發現危險品或化學廢料，會通知該署轉介相關部門跟進。
清潔工人職工會昨（3日）召開記者會，表示在9個曾放催淚彈的地點，75名在警方施放催淚彈時工作的食環署外判清潔工，全部都無保護裝備，亦因公司無明確指引，不能自行離開工作地點。22名清潔工受催淚煙影響不適；6名受訪尼泊爾裔清潔工都不太了解香港發生何事，又說害怕警察多於示威者。
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