【逃犯條例】方仲賢：已即時向警交代失物　質疑被捕涉「私怨」 (15:26)

方仲賢表示，9月2日當晚與吳一鳴計劃到旺角吃消夜，並打算到葵涌警署接獲釋放的教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆。不過，方吳二人在旺角遇路障，又有速龍小隊衝前包抄市民及噴胡椒噴霧。二人被警員截停搜身，方仲賢說當時即時交代銀包失物一事，展示曾聯絡物主，並已獲授權代領銀包，再到學校交收。

方仲賢說，警員曾承諾不會以盜竊罪名將他拘捕，當時吳一鳴在旁作證。方當時曾致電物主6次，惟未能成功聯絡，警員與上級溝通後，2分鐘後隨即拘捕方。他續說，被警員帶走時曾大叫自己名字，卻即被兩警員從後叉頸，喝令他「再講嘢，死X梗！」到旺角警署後，大批警員鼓掌，方說當時看到8月6日在深水埗拘捕他的3名警員亦在旺角警署內。

對於兩度被捕均獲釋，方認為今次「極大可能是出於私怨」，警方在記者會上稱他未能即時解釋，他認為是「荒謬」。他會考慮民事索償，討回公道。

另外，教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆，上周六（8月31日）晚在太子站被捕，亦見到防暴警察對市民使用不當武力。他表示，當晚身穿西裝，坐上由尖沙嘴開往太子的列車，到達太子站時，港鐵突然廣播叫乘客離開車站，包括記者亦須離開。

他說，他與一批市民不知所措，打算沿扶手電梯離開車站，不料遇到一批防暴警察由上層推進至下層，市民後退時又遇到速龍小隊包抄。他們被警員喝罵並蹲在電梯上，在上方的防暴警察一路踩着扶手電梯，一路踩着市民的背部，又近距離噴胡椒噴霧，「市民嗌哂救命」。

其後，梁被拘捕並帶返葵涌警署，他說聽到有警員稱：「知道你是街坊裝，但係要拉就要拉。」他說，這證明警員們心底裏知道是濫捕，當晚亦沒有嘗試辨識市民及示威者，批評警方無理拘捕。

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