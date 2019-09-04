劉頴匡新東補選被DQ提選舉呈請　律師料法庭參考「周庭案」 (13:15)

代表當年的立法會新界東補選選舉主任陳婉雯的資深大律師莫樹聯表示，高院本周一（2日）剛就香港眾志周庭的選舉呈請頒下判辭，形容兩案的分別不大，估計法庭將沿用相同準則。但莫樹聯同時指出，本案與「周庭案」的分別在於，本案的選舉主任已表明，劉頴匡進一步的解釋不能令她改變裁決，與「周庭案」的選舉主任鄧如欣未曾就周庭的誓章作回應的情況不同。

代表劉頴匡的資深大律師鮑進龍表示，本案與「周庭案」比較下，仍有部分不同之處，指出有證據顯示，「周庭案」的選舉主任曾考慮應否給予周庭解釋立場的機會，惟本案缺乏相關證據，形容本案的情況比「周庭案」更差。

鮑進龍指出，劉頴匡於2017年12月27日已透過社交媒體表明不再支持香港獨立，惟選舉主任仍以劉頴匡純粹因「政治現實」改變說法等原因，視他當日的聲明並不真誠，亦沒再給予機會解釋，形容上述情況與「周庭案」並不相同。

鮑進龍表明，劉頴匡不支持港獨，亦不支持本土民主前線前發言人梁天琦和青年新政召集人梁頌恆，惟選舉主任未曾解釋，為何劉頴匡作出相關解釋後，仍裁定其說法並不真誠，認為本案出現程序上的「重大不當」，影響選舉的公平和廉正。法官周家明聽畢雙方陳辭後，決定押後頒判辭。

劉頴匡透過新聞稿表示，他提出選舉呈請至今歷時逾一年。他不評論目前的勝訴機會，認為即使勝訴，仍只能對現時殘缺的選舉制度小修小補，形容制度失效正是社會混亂的根因，呼籲港人堅持抗爭，爭取一個真正民主的制度，讓所有政治光譜的人都能公平參政。

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