【逃犯條例】林鄭拒設獨立調查委員會　郭卓堅再入稟提覆核 (12:43)

「長洲覆核王」郭卓堅今日（4日）再度入稟高等法院提司法覆核，指特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，徹查警方有否濫權及反修例示威持續原因，已構成行為失當，完全不符合公眾的合理期望。
除郭卓堅外，他的朋友葉慶祥亦是今次覆核的另一申請人，郭解釋他年紀漸老，需要找人「接班」，而被告則為特首林鄭月娥。
申請書指出，連月來很多示威者被警員打至「骨折眼瞎」、女性沒尊嚴被警員搜身、速龍小隊無編號、警員不配戴委任證及隨便打人及拘捕等行為，認為政府須成立獨立調查委員會，公正調查警方是否濫權，或示威者太過份、警方以此等武力鎮壓是合理等事項。
申請人一方續指出，政府一直指單靠監警會調查就足夠，認為此說法是「掩耳盜鈴」，因為法例無賦予監警會主動調查權。
郭卓堅在庭外重申，成立獨立調查委員會並非只調查警方，同時也調查示威者，旨在找出真相，以符合他和公眾的合理期望。
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