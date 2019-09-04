【逃犯條例】林鄭拒設獨立調查委員會　郭卓堅再入稟提覆核 (12:43)

除郭卓堅外，他的朋友葉慶祥亦是今次覆核的另一申請人，郭解釋他年紀漸老，需要找人「接班」，而被告則為特首林鄭月娥。

申請書指出，連月來很多示威者被警員打至「骨折眼瞎」、女性沒尊嚴被警員搜身、速龍小隊無編號、警員不配戴委任證及隨便打人及拘捕等行為，認為政府須成立獨立調查委員會，公正調查警方是否濫權，或示威者太過份、警方以此等武力鎮壓是合理等事項。

申請人一方續指出，政府一直指單靠監警會調查就足夠，認為此說法是「掩耳盜鈴」，因為法例無賦予監警會主動調查權。

郭卓堅在庭外重申，成立獨立調查委員會並非只調查警方，同時也調查示威者，旨在找出真相，以符合他和公眾的合理期望。

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