【逃犯條例】防暴警牛頭角截查九巴　乘客：警要求司機遮鏡頭 (13:35)

駱先生表示，該名年輕人曾向警員表示雙手感疲累，願意被鎖手扣，惟警員當時回應說：「你唔放喺頭上，我就告你阻差辦公、行為不檢，你好鍾意玩警察呀嘛，你哋係曱甴嚟㗎嘛，擺喺頭到」，隨後駱先生與其他乘客均請求警員應年輕人意願，卻遭趕上巴士上層。他批評警方玩弄年輕人，有濫權之嫌。

乘客稱巴士上層約7至8名乘客被捕

另一名自稱年約40歲的黃先生今早致電商台節目，表示昨夜也在被截查巴士上，他表示，當時坐在巴士上層接近中間位置，打算前往觀塘與朋友吃飯，他看到有乘客上車後換上其他衣服及脫下所有裝備。

他說，巴士駛到牛頭角時被警察截停，防暴警察衝上巴士，叫所有乘客「唔好郁，坐低，坐晒係到」，態度不太好，並叫乘客逐個走到下層查身分證及搜袋。

黃先生說當時穿了黑色上衣，警察查身分證時問他在何處上車及前往何地，而他沒揹背包或袋，沒被警察當作示威者，接受搜查後，警員讓他下車，他看到上層約有7至8名乘客被捕。

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