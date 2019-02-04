【逃犯條例】15歲被捕者被令暫住兒童院　家人申人身保護令要求放人明午裁決 (22:09)

【22:09】15歲被捕中學生的人身保護令申請，開初閉門聆訊大半小時，其後改為公開聆訊。申請方表示，男生品格及學業優良，校長為他撰寫信件作證，亦沒有證據顯示需扣留男童才可取得社署報告資料；男生在開學初期只能留在兒童院，對他有一定影響。律政司代表則認為，扣留男生屬合法決定，扣留日子沒有超出法例規定。
法官希望了解更多上周六裁判法院聆訊資料，提到若裁判官邀請警方調查，不是正常預期的做法，要求律政司遞交相關聆訊資料，暫定明日（5日）下午頒布書面判決。
【11:46】警方上周六（8月31日）首次向涉反修例示威被捕學童提出申請保護令，涉事3名中學生上周四（8月29日）在深水埗警署附近被捕，年齡介乎13歲至15歲，各人被下令在兒童院暫住，案件押後至9月27日再訊，以索取社署報告。其中一名15歲男中學生家人，昨（3日）入稟高等法院申請人身保護令，要求立即釋放男生，以及要求對方支付訟費。
翻查司法機構網頁，案件將於今日下午4時半在高等法院開庭審理。
法庭下令不可以公開申請人及答辯人身分。申請人為15歲中學男生的家人，代表15歲男生入稟。入稟狀指出，九龍城裁判法院裁判官杜浩成在8月31日，根據《保護兒童及少年條例》，下令將一名15歲男生暫時交由兒童院監管，申請人要求立即釋放男生，另要求答辯人支付訟費。
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