西貢女子疑因「作法」被殺　道士被控謀殺還押10月再訊 (17:42)

控方申請毋須答辯，以待進一步調查，包括作認人程序及進行鑑證等。裁判官遂將案件押後至10月30日再訊，基於案情嚴重被告須還押看管。

據了解，張子材與女徒弟、受害人、受害人父母同住。案發當日，受害人父親發現女兒睡在牀上不醒，其後發現她已死去，身上有多處傷痕，鼻流血。被告疑與受害人爭執，襲擊受害人至昏迷。

【16:56】張姓道士約下午2時半完成重組案情，離開案發單位。警方其後落案暫控他一項謀殺罪，下午在在觀塘裁判法院提堂。同樣涉案被捕的死者父親下午2時半被押往現場重組案情，至下午約4時半離開。警方其後檢走一張椅腳染有血漬的椅子、一個染血的枕頭及一些衣物調查。現場遺下鮮花及蠟燭，疑有人曾在現場拜祭。鄰居江女士表示，死者一家搬入涉事單位約一年多，曾見過4至5名男女出入，該單位曾因聲浪問題有村民報過數次警。另有街坊稱屋內曾傳出女子哭聲。

【12:35】西貢日前揭發謀殺案，一名21歲姓吳女子疑於西貢龍尾村一間村屋內倒斃，其屍身全身有瘀傷，警方拘捕4人，包括死者的父母及兩名屬師徒關係的道士，懷疑案件涉及宗教儀式。警方今早9時許返回案發現場，押解49歲姓張道士重組案情，法醫隨後於10時45分到場蒐證。

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案情指出，死者患有學習障礙，與年約50歲的父母同住，惟吳氏一家甚為迷信，寓所及車輛均貼有靈符，與同住村屋的道士為朋友，警方曾於案發現場發現一個用筆寫上「我已被『惡魔』……」的布袋、貼有靈符的棍、牀單被鋪等，而吳姓女子身上部分傷痕疑由硬物造成，不排除與不恰當對待及「作法」有關。

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