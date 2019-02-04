【逃犯條例】湯家驊：林鄭辭職後遺比董建華大　倡引《公安條例》委任「特務警察」 (11:52)

湯家驊認為林鄭月娥應該留任，對於有意見要求她下台，湯家驊反問她是否真的罪大惡極，稱她會在適當時候作出緩和社會氣氛的事。他提到林鄭月娥就處理本港深層次矛盾，特別房屋問題上的確有成績，認為即使她辭職，亦未必有更好的人選及班子繼任。

早前傳出政府有意動用《緊急法》，湯家驊表示對此有保留，稱若屆時警力不足，需解放軍、深圳武警增援，或令香港置身於濕滑的斜坡上，容易引起大家都不願見到的情況出現。

湯家驊建議設立新法例，例如蒙面法，或引用《公安條例》，勒令不可在重要公眾設施作出妨礙主要樞紐行為。《公安條例》容許特首授權委任他人當「特務警察」，他表示，條文雖無列明只能委任本地人，但他「睇唔到有咩適宜嘅工作畀內地公安幫手」。

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