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【逃犯條例】黃之鋒致函德總理　籲訪華助傳達港人訴求 (12:51)

香港眾志秘書長黃之鋒與旅居德國的香港人，於德國總理默克爾出訪北京前夕聯名發出公開信，呼籲她協助港人反抗中國的壓迫。

黃之鋒在致默克爾的公開信中表示，香港人每天也是港警暴力的受害者，希望她身為捍衛人權和言論自由國家的總理，向中國領導人表達對香港局勢的憂心和示威者的訴求。

黃之鋒等人在信中又表示，「你（默克爾）在東德成長，對獨裁政府的恐怖有第一手經驗」，港人用非暴力方式公開表示訴求，訴諸民主原則，可是「站在我們對面的卻是不容許基本自由權利、而且一再訴諸暴力的獨裁政權，天安門廣場的屠殺有可能再度發生」。

公開信周三（4日）在德國《圖片報》（Bild）刊登，由黃之鋒和藝術家余家希等旅居德國港人聯署，信末最後提出撤回《逃犯條例》修訂、實施真普選等5大訴求，期盼默克爾不僅到中國訪問，也要與香港的代表見面，關心香港現時「災難性」的處境。

默克爾周四（5日）訪華3日，其間將會晤中國國家主席習近平與國國務院總理李克強，為她13年總理任內第12度訪問中國。

（路透社／法新社／中央社）

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