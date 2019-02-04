【逃犯條例．罷課】中華基金中學傳打壓學生罷課　過百校友街坊聲援　署理校長否認打壓 (12:02)

【12:00】署理校長何迪信曾現身受訪，表示校方不會處分獲家長同意不上課的學生，亦不會要求學生退學，稱尊重學生表達訴求，澄清校方從未報警或召喚防暴警察到學校。何迪信及後未有回應傳媒提問，返回校內。
【11:21】2019新學年開學後連日有學生罷課，小西灣中華基金中學早前傳出校方企圖打壓罷課，今早（4日）有過百校友及街坊到校外聲援，其間高叫「學生無罪，罷課有理」口號，又於門外噴黑校名，及寫上「伍淑清（前校監）打壓可恥」標語。
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小西灣中華基金中學早前有學生籌組於今日罷課，響應近日反修訂《逃犯條例》的「三罷」行動，惟昨日籌組罷課學生昨晚（3日）透過facebook專頁透露，昨午學生原定與校方商討罷課安排，惟校方突然改由辦學團體負責人、前校監伍淑清出席會面，其間伍淑清於會上兩度播放愛國影片，稱已投放過千萬辦學，威脅將勒令參與罷課的學生退學及辭退參與的教職員。
組織罷課的學生引述，伍淑清曾利誘他們，稱會透過推薦信及利用人脈關係協助他們升學，並當場邀請他們出席將於今日舉辦的活動，與多名權威人士見面。最終學生決定取消罷課活動，改為號召校友及公眾到學校聲援及保護學生。
聲援者促前校監伍淑清與學生公開對話
今早7時許，約40名參與罷課的學生在校內操場默站，校外則有大批學生於校門外舉起寫有「黃藍是政見，黑白是良知」及「五大訴求，缺一不可」標語的紙牌，同時到街上派發罷課單張。近百到場聲援的校友、其他中學生及街坊同於校門外默站，不時高呼「光復香港，時代革命」口號，同時要求前校監伍淑清現身，公開與學生對話。
到場聲援的校友曾小姐表示，昨日收到校方打壓罷課消息，更威脅學生「踢出校」及「炒老師」，對校方做法感憤慨，認為「你無立場都仲好啲，依家喺打壓言論」，強調學校的責任是尋找真相；另一校友黃先生亦對前校監伍淑清的做法感不滿，批評伍一方面宣傳不應把政治帶入校園，另一方面用政治手段威逼利誘學生，認為校方以嚴刑峻法扼殺學生的思想及言論自由，要求校方交代事件。
翻查資料，前校監伍淑清為該校創辦人，為美心集團創辦人伍沾德長女、第12屆全國政協委員。她於2017年曾接受《大公報》專訪，力撐當時正競逐特首選舉的林鄭月娥。
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