【逃犯條例】各校學生默站聲援被撲跌中三男生　同學籲戴口罩反對警武力 (10:22)

反《逃犯條例》修訂風波不息，學生罷課演變成受傷事件，昨日（3日）大埔救恩書院一名中三男生聲援大埔孔教學院大成何郭佩珍中學（何中）時，被警員撲跌，男生倒地受傷，送院嘴角縫7針。今日（4日）有近50名不同學校學生及救恩書院舊生在救恩書院門外默站，聲援受傷學生。
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早上約7時半，有救恩書院學生在門外派發口罩，稱希望今日所有同學戴口罩上課，以作表態，支持受傷同學，反對過分武力。派發口罩的數名同學亦手舉紙牌，寫有「良知是學校教我們的」。
救恩書院旁的何中，亦有不少學生在上學前到場聲援。於何中就讀中六的翠兒（化名）與其餘兩名同學每人付出100元，買了30個麵包派發給默站及經過上學的學生。她說，昨日在課室內從窗外看到學生受傷的經過，感到非常憤怒，當刻很想落樓協助。她對警方指是「上前了解」的說法感氣憤，指了解毋須跑前，而這3個月來的事件令學生看到警察皆感驚慌。
救恩書院校長周家駒今日到校門了解及管理秩序，他說昨晚曾到醫院探望受傷學生，但未有回應對警察行動的看法。與受傷學生同級的學生表示，有跟受傷同學聯絡，稱對方情况不錯。
一眾學生於約8時進入校門，其餘鄰校學生亦回校上課，其間曾有一名男子接過學生派發的早餐後扔到地上，之後駕車離去。
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