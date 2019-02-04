【逃犯條例．短片】太子站21歲青年受傷送院　醫管局︰3男送廣華2仍留醫 (08:47)

【02:30】根據醫管局資料，截至凌晨1時，一名24歲男子由港鐵太子站送往廣華醫院，情況穩定。

傷者父親冼先生趕至廣華醫院，他表示，獲現場的救護員告知兒子受傷，他現時清醒，傷勢不算嚴重，有待進一步檢查。他表示，兒子21歲，已完成學業。

【00:56】途人李小姐講述事發經過，見到一名黑衣少年沒做任何違法行為，站在太子站時，突然被一批警察制服，她第一次近距離看到警察拘捕，「我有叫警察冷靜，但我是途人，除了拍片，其他做不到」。

另有一名男途人稱，當時見五、六個警察制服一名少年，他上前向警察查問該少年犯了什麼事，警察答「不用向你解釋」。他見到少年轉身時臉色發青，認為「警察不用這麼暴力，那少年很瘦，不用那麼多警員用膝跪在他身上」，形容警察已經失控，他很擔心少年情況。

【9月4日 00:10】現場消息指出，於太子站倒地男子被送往廣華醫院治理；該名傷者被制服前穿着全副裝備。

一名急救員表示，該男子懷疑頸椎或脊椎骨折，呼吸氣促，警察初時拒絕讓他剪開男子衣物救治，堅持下才獲准，惟被剪過的衣物要放在傷者身上，不准拿走。

急救員說，傷者曾進入昏迷狀態，他要求警察解開手銬，警察不願意，直至消防處的救護員趕至，同樣要求解開手銬，警察才願意解開。

急救員認為，傷者鎖着手銬絕對阻礙救治，反問「拘捕重要啲，還是救人重要啲？」他說，傷者當時已無活動能力，警察「是否應人道啲」，認為傷者嚴重可死亡。

【9月3日 23:49】在太子站，較早前倒地的男子被救護員以擔架送離車站。

【23:22】有於太子站的市民稱事發時見到數名警員按着一名青年，青年面容「白晒」，似是開始不清醒，數分鐘後其他市民趕到現場指罵警察。一批防暴警察進入太子站大堂，手持警棍、盾牌及長槍到市民聚集的位置。

【23:16】一批市民由太子站大堂跑回B出口，打算看守港鐵站口，以免再有警察突然闖入港鐵站；部分人則返回車站大堂，站內警員施放胡椒噴霧。有警員揮動伸縮警棍，推撞穿上紅色寫有「救援」大字背心的急救員。

【23:10】太子站內一名男子倒地，身旁有數名急救員，有5至6名警員包圍他們，大批記者趕至了解。

【21:14】警方於旺角警署外舉橙旗警告，警告速離否則開槍。

【20:38】警方在旺角警署門外舉藍旗，開咪警告太子道西聚集者立即離開，否則警方會使用武力驅散。

【20:25】示威者轉往太子、旺角警署一帶。

【19:32】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，入夜後一批示威者聚集於龍和道、添華道一帶，不少人戴上口罩、穿黑衣；現場有人大叫「今日不夠裝備，不夠人，一齊走啦」。現時該處不見有車輛駛經。約7時半，黑衣人正散去，往添馬公園方向走去。