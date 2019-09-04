【逃犯條例】反修例風波時序：2月提修訂、6月暫緩、9月撤回 (19:03)

反修訂《逃犯條例》風波使香港陷入連場衝突，政府及警察與民眾出現對立。修例源於政府就港人在台灣殺人案提出修補法律漏洞，《明報》網站整理反修例風波重要事件時序。
9月4日：特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》。
9月3日：林鄭月娥表示從未向中央請辭。
9月2日：路透社公開聲稱為林鄭月娥與商界閉門會面的錄音，內容包括林鄭月娥說如可以選擇，第一件事會辭職。
9月1日：機場禁制令仍生效下，有市民發起行動阻塞機場交通，同日破壞多個港鐵站設施，機場快線等一度停駛。
8月31日：警方反對民陣舉行遊行及集會，惟大批市民仍上街。當日示威者於多區縱火，警方出動水炮車，首次噴射顏色水。當晚警方進入太子站拘捕，及後民主派斥警方無差別襲擊市民。
8月25日：於荃葵青大遊行，警方首度出動「人群管理特別用途車」（水炮車）發射水炮。
8月18日：警方反對民陣遊行，只准維園集會，民陣舉行「流水式集會」，稱170萬人參與；警方表示高峰有12.8萬人參與。
8月14日：機管局取得法庭臨時禁制令。
8月13日：再有機場集會，內地《環球時報》一名記者被包圍及襲擊。
8月11日：警方於尖沙嘴清場期間，一名女子疑中彈，傷及右眼眼球。
8月6日：浸大學生會會長方仲賢購買激光筆，警方稱之為「雷射槍」，以藏有攻擊性武器罪名拘捕方仲賢。
7月21日：元朗站發生白衣人襲擊事件。同日，示威者包圍中聯辦，向國徽投擲黑漆彈。
7月9日：林鄭月娥稱修例工作完全失敗，修例工作已停止，已「壽終正寢」。
7月1日：示威者攻入立法會，破壞設施及歷任立法會主席畫像等。
6月16日：民陣再舉行反修例遊行，稱有200萬人參加，警方則稱高峰期有約33.8萬人。
6月15日：林鄭月娥宣布「暫緩」修例。
6月12日：立法會原定恢復《逃犯條例》修訂二讀辯論，同日早上大批示威者湧到金鐘堵路，及後有人投擲燃燒物、頭盔及雨傘衝擊警方防線，警方提升武力，使用催淚彈等驅散。警察當日曾稱事件「暴動」，及後否認有此定性。
6月9日：民陣發起反修例遊行，稱有103萬人參加，打破2003年七一大遊行紀錄；警方指高峰時有24萬人。
5月24日：歐盟駐港澳辦事處和成員國駐港代表，與林鄭月娥會面提出外交照會（demarche）。
5月20日：保安局長李家超提出將《逃犯條例》修訂「直上大會」，將條例草案繞過法案委員會審議，直接在6月12日於大會恢復二讀辯論。
4月29日：陳同佳承認4項洗黑錢罪名，判囚29個月。
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4月17日：立法會召開《逃犯條例》修訂首次法案委員會會議，身為最資深議員的民主黨涂謹申，依慣例主持會議選出委員會主席，他全程處理規程問題，會議結束仍未選出主席。建制派批評民主派拉布，觸發委員會「鬧雙胞」。
2月12日：保安局提出修訂《逃犯條例》，建議港府可以用「一次性的個案方式」，處理內地和台灣等地區移交逃犯的要求；另一修例建議，改由特首發出「證明書」方式啟動移交請求，再由法庭審議，確保移交請求符合法例及人權保障，刪去原本由立法會審議個案的權力。
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