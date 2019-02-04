【Emily Online．逃犯條例】港鐵更新Chatbot　「基哥」不再答反修例資訊 (23:08)

港鐵發言人傍晚回覆Emily話，留意到有關情況，解釋App入面嘅「基哥」Chatbot係採用AI技術，為乘客提供即時互動查詢嘅功能，畀乘客可以更方便快捷搜尋港鐵站出入口資訊，而呢啲資訊係運用港鐵自身資訊，以及結合市場上公開資料，從而提供車站周邊地標嘅查詢。

據Emily了解，有關「市場上公開資料」，其實即係Google搜尋器嘅資料。有知情人士就透露，Chatbot一般具備「學習」功能，當網民短期不斷喺Google搜尋相關資訊，其實都會即時更新到Chatbot。

港鐵話，會不時留意「基哥」學習進度，當發現顯示結果有異常，會適時跟進兼調整。據知，港鐵嘅Chatbot唔會顯示粗口、違法事項資訊，但因應近期反修例風波，為咗確保資訊準確，避免令人混淆，已經更新咗Chatbot顯示結果，日後輸入反修例風波嘅關鍵詞，都唔會再有結果。

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