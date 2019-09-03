聖安當女書院設操行評分制　學生不滿稱欠缺清晰標準 (23:00)

評分制細節印在學生手冊上，例如「校外行為不檢」扣15分，並記小過1個，「沒有交出手提電話」、「對老師不敬」等扣5分，記缺點1個，「對老師無禮」、「抄功課」等扣2分，相同項目違規3次會記缺點1個。

評分制設加分制，例如整個學期沒有缺席、沒有遲到、沒有欠交功課可獲加2分，默書100分或考試平均分有進步、參加校外比賽獲獎或國際比賽奪得優秀成績等，可獲加1分至6分。班主任及科主任也可按學生表現，額外加3分。

有該校學生和舊生表示，擔心此舉將學生的品行和榮譽變得數據化，部分扣分項目如「故意遲到」、「擅自交談屢勸不改」等，欠缺清晰明確標準和執行指引，引起猜疑。中四生Alice稱，上學年曾聽聞校方有意推行操行評分制，至今年在開學禮，訓導主任在台上宣布新措施，並印在手冊上，沒有正式發通告通知。本報曾致電學校，暫未能聯絡校方回應。

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