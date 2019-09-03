【逃犯條例】港澳研究會聯署聲明　稱港府警方有能力處理暴亂 (20:38)

國務院港澳辦牽頭成立的全國港澳研究會，今日（3日）發表由副會長劉兆佳及譚惠珠等港區會員聯署聲明 ，以「暴亂」形容近期的示威衝突，表明「堅決擁護法治、止暴制亂」。不過，聲明特別點出由香港自行處理事件，「我們堅信，在中央政府的授權與支持下，香港特別行政區行政長官領導的特區政府和警方有能力處理是次暴亂」。
聯署聲明有79名港區會員簽署，題為《倡議撥亂反正，審視香港未來》 ，有79人簽署，包括中大前校長劉遵義、前保安局長李少光及多名人大代表及政協會員。
聲明提到，持續暴亂已全面超越《逃犯條例》的爭議，又斥此次政治風波，被一些外部勢力刻意利用，「成為國際地緣政治鬥爭中遏制中國崛起的一枚棋子」。聲明指出，香港決不能踩踏獨立的紅線，亦決不能成為顛覆國家的基地。
聲明表示，民主乃建基於理性及法治，衝擊行徑屬於「暴民政治」，完全違反民主和人權理念，相信港府和警方有能力處理。
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