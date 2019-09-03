【逃犯條例】港澳研究會聯署聲明　稱港府警方有能力處理暴亂 (20:38)

聯署聲明有79名港區會員簽署，題為《倡議撥亂反正，審視香港未來》 ，有79人簽署，包括中大前校長劉遵義、前保安局長李少光及多名人大代表及政協會員。

聲明提到，持續暴亂已全面超越《逃犯條例》的爭議，又斥此次政治風波，被一些外部勢力刻意利用，「成為國際地緣政治鬥爭中遏制中國崛起的一枚棋子」。聲明指出，香港決不能踩踏獨立的紅線，亦決不能成為顛覆國家的基地。

聲明表示，民主乃建基於理性及法治，衝擊行徑屬於「暴民政治」，完全違反民主和人權理念，相信港府和警方有能力處理。

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