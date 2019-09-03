【逃犯條例．罷課】教育局：無教師罷課　續向學校查詢師生缺席人數 (21:15)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有學生發起昨日及今日（2日及3日）罷課。教育局表示，今日學校情况大致良好，運作暢順，整體氣氛亦比昨日平靜，亦沒有教師罷課或異常告假。局方稱為了解學校運作情况及提供支援，會繼續在開學初期向學校查詢師生缺席的概略人數等情況，但「從來沒有亦不會蒐集個人資料」。
教育局稱，小部分學生（主要屬中五及中六）曾有罷課訴求，學校已按校本機制處理，即一般會聯絡家長、安排學生在其他課室表達意見，並作出輔導，以及確保其他學生學習不受影響。局方重申堅決反對任何形式的罷課，認為學校應與學生全面溝通，讓他們明白不應為表達意見而罷課，並須以和平、理性和合乎學校規定的方式表達，並且尊重不同意見。
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