【逃犯條例．罷課】教育局：無教師罷課　續向學校查詢師生缺席人數 (21:15)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有學生發起昨日及今日（2日及3日）罷課。教育局表示，今日學校情况大致良好，運作暢順，整體氣氛亦比昨日平靜，亦沒有教師罷課或異常告假。局方稱為了解學校運作情况及提供支援，會繼續在開學初期向學校查詢師生缺席的概略人數等情況，但「從來沒有亦不會蒐集個人資料」。