【逃犯條例】警牛頭角登巴士搜查 (21:53)

【21:48】在牛頭角，有警員大聲要求記者退後10米，遭記者質疑，警員即警告記者可能涉嫌阻差辦公。

於黃大仙，一名黑衣男子被押上警車。警員在旺角警署外再舉橙旗警告。

【21:39】有警員帶同警犬到牛頭角巴士現場，警犬一度狂吠記者。

【21:25】一批防暴警察在牛頭角登上巴士，車上的人被警員指令將雙手放在頭後。有警員稱要在車上進行「截停搜查」。在場的防暴警察部分佩備長槍。

【21:19】黃大仙防暴警察登上警車離去。

【21:14】警方於旺角警署外舉橙旗警告，警告速離否則開槍。

黃大仙一名穿白色制服的警察與記者爭執，一度叫記者拍攝自己，記者即大聲質問「記者點解要影自己、點解要訪問自己」，其他警員上前調停。

【21:11】黃大仙有示威者登上往藍田的巴士離開。

【21:08】一批防暴警察進入黃大仙中心追趕示威者。

【21:05】有示威者走出黃大仙龍翔道，部分人進入黃大仙中心。

【20:56】黃大仙站口的示威者觀察一會後，已退回站內。

【20:55】黃大仙中心附近已有警察戒備，有示威者離開港鐵站後發現有警員，即大叫「有狗」，於站口及以望遠鏡觀察。

【20:53】有示威者用雨傘破壞黃大仙站大堂的閉路電視，有人表示正進行「快閃」行動。

【20:51】部分示威者離開旺角警署後，乘港鐵往黃大仙。

【20:40】警方向匿藏於柱後的人警告，指他們「已構成襲警行為」。

【20:38】警方在旺角警署門外舉藍旗，開咪警告太子道西聚集者立即離開，否則警方會使用武力驅散。

【20:34】一名義務急救員表示，警員無事先警告便開槍，疑為布袋彈，一名示威者腳部受傷腫起但無流血，經治理後已離開。該急救員稱看不到彈頭。

【20:25】示威者轉往太子、旺角警署一帶。

【19:50】10多名防暴警察進入港鐵金鐘站。

【19:32】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，入夜後一批示威者聚集於龍和道、添華道一帶，不少人戴上口罩、穿黑衣；現場有人大叫「今日不夠裝備，不夠人，一齊走啦」。現時該處不見有車輛駛經。約7時半，黑衣人正散去，往添馬公園方向走去。

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