【逃犯條例】牛頭角有巴士乘客被帶上警車 (23:55)

【23:45】在牛頭角，有警員帶走巴士上的乘客，該些人雙手被膠索帶綁着上警車。

【23:22】有於太子站的市民稱事發時見到數名警員按着一名青年，青年面容「白晒」，似是開始不清醒，數分鐘後其他市民趕到現場指罵警察。一批防暴警察進入太子站大堂，手持警棍、盾牌及長槍到市民聚集的位置。

【23:16】一批市民由太子站大堂跑回B出口，打算看守港鐵站口，以免再有警察突然闖入港鐵站；部分人則返回車站大堂，站內警員施放胡椒噴霧。有警員揮動伸縮警棍，推撞穿上紅色寫有「救援」大字背心的急救員。

【23:10】太子站內一名男子倒地，身旁有數名急救員，有5至6名警員包圍他們，大批記者趕至了解。

【22:55】牛頭角被截查巴士一帶仍有人聚集。觀塘區議員潘任惠珍到場了解，一名女警持咪要求她協助維持秩序，叫市民離開，潘任惠珍反問警員在場「仲有咩搞呢」，指出由警員截停巴士開始至今已逾兩小時。有市民聽到女警發言後，表示需要乘車，只是警員在場阻礙他們離開。

【22:34】在牛頭角被截查的巴士附近，警方舉起藍旗警告，觀塘區議員葉興國到場了解。

【22:10】黃大仙巴士總站外，警察舉藍旗要求市民立即離開，大批防暴警察隨即向巴士總站方向推進。現場有約百名街坊聚集。

於黃大仙中心外，立場新聞記者要求其中一名警員出示委任證，該警員要求記者到商場外後遮擋鏡頭，並要求記者停止拍攝，又批評記者「無理要求」他出示委任證，糾纏一輪後與其他警員離開。

【21:59】在牛頭角巴士上，一名男子脫去上衣，取出身分證予警員。警員稱該男子更衣，該男子說「我熱啊嘛」。

記者表示可站在巴士兩側座位不阻警員，惟警員仍叫所有記者下車，然後在巴士四周包圍設防線，記者看不到之後車廂內發生的事情。

【21:52】在黃大仙，一批市民在黃大仙中心內指罵留守的防暴警察，大叫「放人」、「收隊」、「黑社會」，有警員以胡椒噴霧指向市民。

【21:48】在牛頭角，有警員大聲要求記者退後10米，遭記者質疑，警員即警告記者可能涉嫌阻差辦公。

於黃大仙，一名黑衣男子被押上警車。警員在旺角警署外再舉橙旗警告。

【21:39】有警員帶同警犬到牛頭角巴士現場，警犬一度狂吠記者。

【21:25】一批防暴警察在牛頭角登上巴士，車上的人被警員指令將雙手放在頭後。有警員稱要在車上進行「截停搜查」。在場的防暴警察部分佩備長槍。

【21:19】黃大仙防暴警察登上警車離去。

【21:14】警方於旺角警署外舉橙旗警告，警告速離否則開槍。

黃大仙一名穿白色制服的警察與記者爭執，一度叫記者拍攝自己，記者即大聲質問「記者點解要影自己、點解要訪問自己」，其他警員上前調停。

【21:11】黃大仙有示威者登上往藍田的巴士離開。

【21:08】一批防暴警察進入黃大仙中心追趕示威者。

【21:05】有示威者走出黃大仙龍翔道，部分人進入黃大仙中心。

【20:56】黃大仙站口的示威者觀察一會後，已退回站內。

【20:55】黃大仙中心附近已有警察戒備，有示威者離開港鐵站後發現有警員，即大叫「有狗」，於站口及以望遠鏡觀察。

【20:53】有示威者用雨傘破壞黃大仙站大堂的閉路電視，有人表示正進行「快閃」行動。

【20:51】部分示威者離開旺角警署後，乘港鐵往黃大仙。

【20:40】警方向匿藏於柱後的人警告，指他們「已構成襲警行為」。

【20:38】警方在旺角警署門外舉藍旗，開咪警告太子道西聚集者立即離開，否則警方會使用武力驅散。

【20:34】一名義務急救員表示，警員無事先警告便開槍，疑為布袋彈，一名示威者腳部受傷腫起但無流血，經治理後已離開。該急救員稱看不到彈頭。

【20:25】示威者轉往太子、旺角警署一帶。

【19:50】10多名防暴警察進入港鐵金鐘站。

【19:32】反修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，入夜後一批示威者聚集於龍和道、添華道一帶，不少人戴上口罩、穿黑衣；現場有人大叫「今日不夠裝備，不夠人，一齊走啦」。現時該處不見有車輛駛經。約7時半，黑衣人正散去，往添馬公園方向走去。

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