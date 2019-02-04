【逃犯條例】大律師公會稱警太子站無差別施胡椒噴劑　第五度促設獨立調查 (21:30)

公會指出，過去數月大量媒體的視像顯示，警員驅散及拘捕示威者時使用過分武力，包括不合理地施放催淚彈、近距離向人群肩膊以上位置開槍，以及於拘捕時毆打被捕者；上周六晚（8月31日）太子站內片段顯示，防暴警察「在無合理的情況下以暴力對待市民」，包括向月台上及車廂內乘客「以無差別的方式施放胡椒噴劑及以警棍毆打，而其後警員離開港鐵車廂時並沒有作出任何拘捕」。

公會稱，其會員向被捕人提供法律支援時，曾在警署遭受多番無理阻撓，令被捕人未能適時接觸律師及得到法律代表協助；被捕人亦投訴在拘留期間受到虐待，導致身體受傷需要送院或接受治療。

公會認為警方作出違反《警察通例》規定的行為，包括執勤警員無在制服展示任何可以辨識其身分的記認，製造不用問責及逃過監察的意識，警方以速龍小隊制服無空位展示作解釋「亦屬牽強，不能服眾」。

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