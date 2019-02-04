【逃犯條例．831】前法庭書記睹警太子站毆乘客疑患PTSD　向警務處長索償5000元 (19:10)

申索人譚志輝，被告為警務處長盧偉聰。譚志輝今在庭外表示，看畢太子站的片段「食飯食唔到、瞓唔到」，「好驚搭地鐵」，又表示自己平日搭港鐵往太子花墟公園籃球場打波，現時只能改搭巴士及小巴，將會索取精神創傷醫療報告。譚續說，現時穿黑衣外出，也擔心受襲，「呢個法治社會，點解着咩色衫都要驚」，希望在法律下「止暴制亂」，阻止警察暴力。

申索書指出，在港鐵太子站事件中，警察以警棍打沒有威脅的乘客，無視《警察通例》中「使用最低程度武力」指引，情況較「朱經緯案」更嚴重，涉嫌干犯民事法的「疏忽」侵權行為。

申索人及市民從TVB直播目睹上述「恐襲式」殘暴鏡頭，極度焦慮、不安、情緒受困、發噩夢、害怕搭港鐵。申索人懷疑自己患上創傷後壓力症候群，要求警務處長根據「轉承責任」，為其僱員的不當行為負上法律責任，向申索人精神創傷賠償共5000元。

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