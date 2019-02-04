【元朗襲擊】燒烤場主涉襲途人控兩暴動罪准保釋　官：被告勇敢面對無潛逃迹象 (18:39)

被告鄧懷琛（60歲）為燒烤場東主，亦為英龍圍居民，他被控兩項暴動罪，控罪指他於2019年7月22日在港鐵元朗站J出口外，和元朗站及形點商場內，連同其他身分不明者參與暴動。

控方在庭上透露，被告於8月8日在落馬洲關口截停被捕，15日進行認人，被一名救護員認出。控方會繼續從在形點商場及港鐵站閉路電視片段、公開新聞片段和不同渠道的片段蒐證。

控方反對被告保釋，指被告涉及兩項暴動罪，案情嚴重。被告「無差別」襲擊市民，亦身處不同地方，包括英龍圍、港鐵站和形點商場，有高清片段拍攝到被告手持木棒追着途人，他當時身穿白襯衣，且「反領」及有紅色花形狀，被告沒有戴口罩，他的身型、衣著、髪型和樣貌都清𥇦拍到。

據悉，事發在接近凌晨零時至約零時30分，英龍圍有不少於30名白衣人集結，港鐵站J出口及K出口和形點商場有不少於50名白衣人。事件有50人被襲擊，24人向警方報稱受傷。

裁判官說，即使被告控罪嚴重、「鐵證如山」，但他過往有與警方緊密聯絡，認為被告「選擇證明一切」，對被告說，「即使好有機會干犯本案，但呢段時間（被捕後）你勇敢面對，無潛逃迹象」，遂批准被告以10萬元現金保釋，其間不得離港，每日須到警署報到，亦不得直接或間接接觸控方證人。

約下午4時15鄧懷琛佩戴口罩，身穿藍色外套離開法院，他手持雨傘並以手袋遮掩容貌，與女親友離開法庭，約20名巿民跟隨被告，沿途大叫「黑社會」、「人渣」等，鄧懷琛遂折返法庭。5時許鄧的女親友離開法庭時，又被在場巿民指罵。約下午5時45分、法庭關閉後不久，十多名警員於法院對面行人路路駐守，數分鐘後被告換上白色上衣，逃跑約數米，並登上的士離開，該批巿民又再指罵，但未有阻止的士離開，警員於人群散去後離開。

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