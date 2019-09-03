【逃犯條例】4青年元朗衝突涉藏武器提堂　百市民旁聽聲援 (20:00)

4名被告依次為翁偉成（25歲）、朱梓雲（23歲）、朱俊愷（18歲）及廖栩鋒（19歲）。控罪指出，4人於元朗朗樂路，攜有攻擊性武器，首被告攜有一枝伸縮棍；次被告攜有一支丫叉、一袋鐵珠及一把摺合式萬用刀；第三被告攜有一把氣槍連充氣罐、一個已上膛彈匣、兩個未上膛彈匣、一包BB彈；第四被告攜有一把萬用刀。

辯方在庭上透露，首被告9月開學後要上學至晚上10時，獲准將宵禁令推遲至晚上11時，另更改到警署報到日子。第四被告入住宿舍，獲准更改地址及報到警署。

辯方又提到，次被告曾向控方要求索取相片、證人證供及案情撮要等文件，惟因控方稱現時為暫定控罪而拒絕。另外第四被告亦曾向控方索取一份與案件有關的文件但被拒，裁判官說文件會於決定控訴或答辯時呈遞，但對兩人的投訴記錄在案。

近百名市民到場旁聽，旁邊席坐滿，旁聽人士表示想聲援被告。周小姐在庭內於被告背後說：「支持你」，盼讓被告「感受到同路人的愛」。楊先生亦說「實質做唔到咩，唯有意識形態上的支持」。也有旁聽人士沒有戴口罩和身穿黑衣到庭，希望以「真實身分」到場支持。

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