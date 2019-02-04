【逃犯條例．831】涉百德新街暴動兩被告提堂准保釋　一人右腳骨裂需戴固定架 (18:55)

第4被告女學生郭美均（20歲）、第6被告維修工陳子揚（39歲），被控於今年8月31日，連同其他人在銅鑼灣百德新街一帶參與暴動。女被告今由資深大律師潘熙代表，男被告由大律師温浚佑代表。

控方申請押後案件，以待進一步調查，並不反對被告保釋，但沒有提及宵禁令。裁判官押後案件至10月21日再訊，批准兩人以5000元保釋，不得離港，每周到警署一次。

據悉，案發日下午3時許，示威者佔據中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶道路。警方晚上8時許在銅鑼灣SOGO外清場，半小時後逾100名示威者仍佔據記利佐治街馬路，並拒絕離開。警方發現部分人涉縱火及擲汽油彈，在百德新街一帶清場時拘捕各被告。警員認出3名男被告，即陳佐豪、劉宇軒、許智銳為站在前排的示威者。

涉及百德新街一帶暴動案共有7名被告，其餘5名男被告包括運輸工陳佐豪（24歲）、光纖工程人員金君卿（33歲）、學生劉宇軒（22歲）、學生許智銳（21歲）、以及不願申報職業的鄒咏霖（23歲）。

逃犯條例 相關報道：

涉深水埗警署外暴動 女被告波蘭留學申出境被拒

8．31涉暴動被告出院提堂 准保釋不得離港

三罷集會 義務律師稱新屋嶺報案室外聽到「警察打人」

眾志主席林朗彥回港機場被捕

警：方仲賢獲無條件釋放