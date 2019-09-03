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【逃犯條例】被控煽惑罪准保釋　林朗彥︰政府錯誤理解現時社運 (18:30)

反對《逃犯條例》修訂爭議未息。香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭，在8‧31前夕突遭警方拘捕，並與主席林朗彥被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等控罪。林朗彥當時因離港未能到庭應訊，今早（3日）回港時在機場被帶走，並在東區裁判法院提堂。林朗彥獲准以遵守晚上8時至翌晨7時的宵禁令、不准離港、一星期到警署報到兩次等條件保釋外出。

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林朗彥（25歲）被控於2019年6月21日，在金鐘夏慤道，非法煽惑夏慤道的在場人士在無合法權限或無合法辯解的情況下，明知而參與或繼續參與一個違反《公安條例》規定下進行的公眾集會，該公眾集會是根據《公安條例》屬未經批准集結。

案件押後至11月8日再訊。控方在庭上指出，林朗彥在另一宗涉2016年「佔領西環」的案件中已認罪，正等候下周判刑，故其保釋條件將與黃之鋒和周庭的保釋條件不同。

林朗彥獲准以1萬元保釋金、遵守晚上8時至翌晨7時的宵禁令、不准離港、一星期到警署報到兩次、在報稱地址居住，以及禁足金鐘道、夏慤道、軍器廠街、樂禮街之間位置，包括警察總部、夏慤花園。

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林朗彥在庭外表示，他今日從台灣回港時，在過關期間遭入境處職員截停，其後由機場巡邏小隊宣布拘捕，被送至法院提堂。他說，自己直至黃之鋒和周庭被捕後，透過新聞報道及眾志其他成員告知下，才得悉自己同樣被檢控，形容自己今日已有心理準備會被捕。

他又稱，透過代表律師得悉，如他不能接受晚上8時開始的宵禁令，控方將反對他保釋，故其宵禁令比黃之鋒和周庭的時間長，形容本案稱在早上或下午時間發生，與其晚間或深夜時分的作為無關，自己不贊同，亦對律政司的做法反感。

就他被控的「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，林朗彥說，每個人均基於其個人信念而自發參與社會運動，認為「煽動」的罪名非常不恰當，批評政府用錯誤的態度理解目前的社會運動。

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