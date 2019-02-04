【逃犯條例】女拔生稱戴黑口罩回校被要求換色　校方：黑口罩引起不安分化 (18:06)

反修訂《逃犯條例》行動持續，多間學校學生於開學日罷課及在校門外築人鏈，拔萃女書院有學生稱昨（2日）戴黑色口罩回校，被校方要求換上其他顏色口罩，惹起舊生不滿，今早（3日）在校門外發起「女拔之路」聲援活動。女拔今日表示，基於近日社會發生的嚴重事故，戴上黑色口罩在意識形態上可能會被介定為某種政治立場而引起不安，產生分化作用，因此學校希望整個群體要以互愛包容為大前提，免致影響其他同學的學習情緒。