【逃犯條例】女拔生稱戴黑口罩回校被要求換色　校方：黑口罩引起不安分化 (18:06)

反修訂《逃犯條例》行動持續，多間學校學生於開學日罷課及在校門外築人鏈，拔萃女書院有學生稱昨（2日）戴黑色口罩回校，被校方要求換上其他顏色口罩，惹起舊生不滿，今早（3日）在校門外發起「女拔之路」聲援活動。女拔今日表示，基於近日社會發生的嚴重事故，戴上黑色口罩在意識形態上可能會被介定為某種政治立場而引起不安，產生分化作用，因此學校希望整個群體要以互愛包容為大前提，免致影響其他同學的學習情緒。
女拔表示，校方十分尊重人人擁有表達不同意見的自由，故上周與學生代表會面，了解部分學生的訴求，並同意一系列開課後的特別安排，包括設置「打氣牆」，以及安排場地供學生於課餘時間靜思及討論近日社會發生的事故。女拔又稱，校內沒有學生罷課，開課後校內保持一貫和諧的學習氛圍，所有課堂學習及課外活動全部如常進行。
「拔萃女書院反修例關注組」今日於Instagram貼文指出，校方特別要求戴黑色口罩的學生換上其他顏色的口罩之事屬實，關注組認為配戴口罩從來都是學生的個人自由，校規亦沒有列明學生不能佩戴黑色口罩。關注組曾詢問校方可否於校內派發黑色口罩，但遭校方反對，因此只在小聖堂派發絲帶。
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