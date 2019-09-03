【逃犯條例】社會及政治組織從業員工會申周五集會反濫捕 (21:00)

反修例風波引發示威衝突，有政治組織員工或議員助理等曾於現場工作或調停，近日被警方拘捕。社會及政治組織從業員工會宣布，正申請於周五（6日）晚7時半於中環遮打花園舉行「反濫捕，抗威權」集會。
工會表示，議助等人出現在衝突現場，不一定有參與衝突，反而是履行職責，如協助議員緩和警民關係，支援被捕者，但警方多次暴力對待甚至拘捕議助。該工會理事長鄭衍祺稱，目前已有3名立法會議員、6名區議員（其中區諾軒同為區議員及立法會議員）及5名議員助理，即合共13人被捕，罪名主要是非法集結、阻差辦公及公眾地方行為不檢。
鄭衍祺說，工會正申請不反對通知書，預期約1000人出席，對申請成功機會感樂觀，但警方曾勸喻改以維園為集會地點，工會拒絕，明日將與警方商討集會細節。他稱，若未能取得不反對通知書，將取消集會。
社會及政治組織從業員工會主要予議員助理、政治組織職工及社會組織職工加入，工會會員約有20多人。
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