2020年中學文憑試下周三起接受報名 (22:15)

香港考試及評核局（考評局）表示，2020年中學文憑試（DSE）將於2019年9月11日至10月8日接受學校考生及自修生報名。考試報名費（只適用於自修生）514元，甲類及丙類的語文科目（即英國語文、中國語文及其他語言科目），每科670元，甲類及乙類的其他科目，每科448元。不過，政府已宣布，會代學校考生繳考試費，有關資助計劃並不適用於自修生。
考評局提醒，如以自修生身分報考2020年DSE的考生，必須符合以下其中一項條件：（1）曾應考香港中學文憑考試，或相等考試，或（2）於2020年1月1日已足19歲，或（3）非修讀香港中學文憑課程，但於2019/2020年度已修畢或正在修讀等同中六程度的課程。
學校考生須經由學校報考文憑試；自修生則可透過香港中學文憑考試網上服務（https://www.hkdse.hkeaa.edu.hk）的報名系統提交申請。
有意報名人士請參閱「報考須知」，有關資料將於2019年9月11日起上載考評局網頁（www.hkeaa.edu.hk）及香港中學文憑考試網上服務（https://www.hkdse.hkeaa.edu.hk ）。
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