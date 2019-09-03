2020年中學文憑試下周三起接受報名 (22:15)

香港考試及評核局（考評局）表示，2020年中學文憑試（DSE）將於2019年9月11日至10月8日接受學校考生及自修生報名。考試報名費（只適用於自修生）514元，甲類及丙類的語文科目（即英國語文、中國語文及其他語言科目），每科670元，甲類及乙類的其他科目，每科448元。不過，政府已宣布，會代學校考生繳考試費，有關資助計劃並不適用於自修生。