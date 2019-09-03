港聞

【逃犯條例】太子站警無故向記者噴椒　謝振中：難辨身分不知是否搶犯 (17:45)

昨晚（2日）大批市民在位於太子的旺角警署外聚集，防暴警察驅散及拘捕多人，其間有警員無故向記者噴胡椒噴劑甚至推跌記者，now新聞台攝影稱被推跌受傷送院。警察公共關係科總警司謝振中今日（3日）在記者會稱，警員昨晚在太子制服一名被捕人時，記者上前包圍拍攝，其間逾10人曾包圍警員及有人襲警，「同事不知這些襲擊他的人是否想搶犯」，故以胡椒噴劑應付涉事者，謝認為「明顯有人以記者作掩護去襲擊警務人員」。

旺角警區指揮官韋能治則稱，昨晚警員處理通菜街一宗市民被襲案期間，大批記者對警員帶走傷者造成嚴重困難，一名傷者其後由旺角警署通菜街入口被送入警署；同一時間3名涉事者在警署前門被帶署，當時大批傳媒及群眾包圍警員，有警員被打、被踢及跌倒，「亦似乎有人試圖協助搶犯」，警方多次警告無效後，需施放胡椒噴劑才能安全返回警署。韋能治批評部分傳媒的行為「令警員、被捕人和他們自己有危險」，呼籲記者完全遵從警方指示。

警察公共關係科總警司謝振中指出，衝突中很難分辨真假記者，後來有記者問及，記者並非警方敵人，卻有真記者在太子站被驅趕、被稱呼「黑記」又或是被傳媒聯絡主任拒絕回應問題，謝回應若有需要可向投訴警察課投訴。至於now新聞台攝影稱被推跌，謝回應指事件已作正式投訴不便評論。

謝振中又稱，警方與很多媒體合作「好有默契」，專業記者從不會影響警隊行動；指出若記者站在警察防線與示威者中間，會令警員難以分辨誰是記者。他呼籲記者「識別身邊人」，認清他們是否真正在採訪，以免有人冒認記者「作出別有用心的行為」，若遇上懷疑假記者可通知警方傳媒聯絡隊跟進，包括檢查他們的記者證，以及「邀請他離開大家採訪的工作範圍」。

另外，昨晚有市民在太子向在場警員大叫「太子唔歡迎你」及「你哋個良心去咗邊」後被警方追截及拘捕，被記者質疑是否向警員大叫就要被捕，韋能治回應警方尊重市民和平表達意見的權利，事件仍在調查中，會向律政司諮詢法律意見。

警方表示，自6月9日至今早共就反修例示威拘捕1140人，其中昨晚旺角警署外拘捕23名示威者，涉嫌非法集結、傷人、襲警、藏有攻擊性武器及未能出示身分證明文件等。

逃犯條例 相關報道：

警：方仲賢獲無條件釋放

港澳辦：普選須符香港政治地位

聯合醫院逾百醫護靜坐 探病退休警落淚憶兒捱警打

瑪嘉烈醫護連續第二天默站：想守護良知 途人豎拇指叫加油

港澳辦：有人想把香港變獨立實體 支持林鄭建對話平台

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 警察 記者 旺角警署 太子站 編輯推介

上 / 下一篇新聞