【逃犯條例】太子站警無故向記者噴椒　謝振中：難辨身分不知是否搶犯 (17:45)

旺角警區指揮官韋能治則稱，昨晚警員處理通菜街一宗市民被襲案期間，大批記者對警員帶走傷者造成嚴重困難，一名傷者其後由旺角警署通菜街入口被送入警署；同一時間3名涉事者在警署前門被帶署，當時大批傳媒及群眾包圍警員，有警員被打、被踢及跌倒，「亦似乎有人試圖協助搶犯」，警方多次警告無效後，需施放胡椒噴劑才能安全返回警署。韋能治批評部分傳媒的行為「令警員、被捕人和他們自己有危險」，呼籲記者完全遵從警方指示。

警察公共關係科總警司謝振中指出，衝突中很難分辨真假記者，後來有記者問及，記者並非警方敵人，卻有真記者在太子站被驅趕、被稱呼「黑記」又或是被傳媒聯絡主任拒絕回應問題，謝回應若有需要可向投訴警察課投訴。至於now新聞台攝影稱被推跌，謝回應指事件已作正式投訴不便評論。

謝振中又稱，警方與很多媒體合作「好有默契」，專業記者從不會影響警隊行動；指出若記者站在警察防線與示威者中間，會令警員難以分辨誰是記者。他呼籲記者「識別身邊人」，認清他們是否真正在採訪，以免有人冒認記者「作出別有用心的行為」，若遇上懷疑假記者可通知警方傳媒聯絡隊跟進，包括檢查他們的記者證，以及「邀請他離開大家採訪的工作範圍」。

另外，昨晚有市民在太子向在場警員大叫「太子唔歡迎你」及「你哋個良心去咗邊」後被警方追截及拘捕，被記者質疑是否向警員大叫就要被捕，韋能治回應警方尊重市民和平表達意見的權利，事件仍在調查中，會向律政司諮詢法律意見。

警方表示，自6月9日至今早共就反修例示威拘捕1140人，其中昨晚旺角警署外拘捕23名示威者，涉嫌非法集結、傷人、襲警、藏有攻擊性武器及未能出示身分證明文件等。

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