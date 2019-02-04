【逃犯條例】民權觀察關注集會人群沾熒光染料　警否認：無要求飛行服務隊配合行動 (19:45)

警方今日否認利用飛行服務隊直升機，向昨日在金鐘集會的市民灑熒光染料，強調警方昨日無要求飛行服務隊為警方行動作任何調配。

罷工集會主辦單位昨日在黃昏時段，向集會者表示有直升機經過添馬上空，向人群灑熒光染料。有集會者向本報提供相片，顯示有集會者手部和上衣在UV燈照射下呈斑點，懷疑集會期間遭人灑上熒光染料。

民權觀察認為，警方必須澄清曾否在集會現場施放熒光染料，以及行動的理據。民權觀察表示，若昨天施放熒光染料的事件是警方的行動，如此無差別及任意行使有關權力屬濫權及非法行為，所造成的標籤效果及寒蟬效應，嚴重侵犯集會自由；此外，在沒有合法權限下，任何人如此向參與集會的市民施放熒光染料，可構成普通襲擊及損壞財物的罪行。

警察公共關係科高級警司江永祥今日在記者會上否認，警方利用飛行服務隊直升機，向在金鐘集會的市民灑熒光染料。江永祥表示，根據飛行服務隊提供的資料，當時直升機由長洲接載一名傷者，飛越灣仔區準備送院。

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