【逃犯條例】聲援罷課學生遭警撲跌致甩牙　江永祥：地面濕滑致跌倒 (17:15)

江永祥表示，警方今早約8時接獲4宗報案，有自稱是何中家長的人報稱校外有「噪音滋擾」，警員到場發現包括非該校學生等40至50人聚集，這批聚集者見警察到場後突然逃走，警員「有責任追上去」了解這些是什麼人，其間「由於地面濕滑，我們的同事、亦有那些聚集的人跌倒在地，事後有人受傷送院」。江永祥稱在場警員截查5人，發現無可疑後已放行，無拘捕任何人。

警方又連續第二日澄清，網傳8月31日有人在港鐵太子站被警察打死的說法是「失實錯誤指控」，稱當日無人在事件中死亡。

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