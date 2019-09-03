【逃犯條例】聲援罷課學生遭警撲跌致甩牙　江永祥：地面濕滑致跌倒 (17:15)

一批學生今早（3日）在大埔孔教學院大成何郭佩珍中學（何中）外，聲援何中罷課學生，其間警員到場，有學生退走時遭警員撲跌致受傷甩牙及需縫針。警察公共關係科高級警司江永祥下午在警方記者會上表示，當時地面濕滑導致有警員及在現場聚集者跌倒。
江永祥表示，警方今早約8時接獲4宗報案，有自稱是何中家長的人報稱校外有「噪音滋擾」，警員到場發現包括非該校學生等40至50人聚集，這批聚集者見警察到場後突然逃走，警員「有責任追上去」了解這些是什麼人，其間「由於地面濕滑，我們的同事、亦有那些聚集的人跌倒在地，事後有人受傷送院」。江永祥稱在場警員截查5人，發現無可疑後已放行，無拘捕任何人。
警方又連續第二日澄清，網傳8月31日有人在港鐵太子站被警察打死的說法是「失實錯誤指控」，稱當日無人在事件中死亡。
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