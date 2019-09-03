【逃犯條例】記協譴責警方針對記者施襲踐踏新聞自由 (17:30)

反修訂《逃犯條例》風波不息，旺角昨晚（2日）再發生警民衝突，香港記者協會今日（3日）嚴厲譴責警方再次針對性地向記者施襲及踐踏新聞自由。
記協指出，昨夜大批記者在旺角警署正門對開拍攝，警員突然繞過記者群跑到記者後方制服一名女子，一名急救員上前欲急救時被另一批警員扯走，記者隨即轉身舉機拍攝，有警員向在場記者多次近距離施放胡椒噴霧，多名記者被噴中，當時附近並沒有示威者，亦没有任何衝擊行為。未幾，警方更在沒有任何警告下向記者群發射催淚彈，多名記者走避不及吸入催淚氣體。
警方速龍成員其後趕至，粗暴地推開多名記者，阻止記者拍攝。Now新聞台一名攝影師在沒有任何衝擊動作下被速龍推跌，左手受傷，由急救人員即場包紮後送院治理。
記協指出，警方自6月爆發連串示威衝突以來，不但阻撓記者採訪、更不斷以閃動強光阻礙拍攝、無理驅趕記者等，甚至對記者施以暴力。記協已多次發出聲明要求警方避免以惡意手法針對記者，但情況愈見嚴重，因此今日再向特首林鄭月娥及警務處長盧偉聰提出嚴正交涉，促請政府及警務處正視警員濫用權力和武力的問題。
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