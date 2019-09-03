【逃犯條例】三罷集會　義務律師稱新屋嶺報案室外聽到「警察打人」 (17:54)

從事工業的簡先生自言請事假罷工，接8歲和6歲兒子放學後一同到場。簡先生表示，反修例風波持續近3個月，警察愈來愈暴力，令市民的憤怒升溫，認為為了下一代更要站出來，不要令政府及警隊以為可用時間令民情消退。

【17:05】跨界別行業「三罷集會」今（3日）午再度於金鐘添馬公園舉行，大部分參與者身穿黑衣，有學生穿校服到場。義務律師Michelle在集會大台上稱，經過新屋嶺門口路障要求見被捕人，等候一小時後才入內，但當事人已在沒有律師陪同下錄完口供，亦曾在報案室外等見當事人時，聽到裏面傳出有人大叫「警察打人」。

匯豐銀行員工Nathan稱，8月5日亦有參與罷工集會，今日特意請事假，再度參與罷工集會，暫未聽聞銀行業界有白色恐怖，故今日不戴口罩露面，冀吸引到更多市民關注。Nathan表示，匯豐銀行於反修例事件中立場比較模糊，隨運動逐漸激進化，冀金融及銀行界打工仔要準備好，組成工會保障自己及維持運動的規範。

會計界員工余先生今午請病假出席集會，「政府太離譜，8月31日警察入港鐵打市民，遠較7月21日元朗黑夜嚴重得多，不覺得可正常返工」，所以他昨天請了病假，出席三罷集會，要求政府落實五大訴求。

昨日流出特首林鄭月娥錄音稱想辭職及道歉，余先生認為「假到無人有」，只是特首給自己的下台階，所以應冷處理，而那段錄音對事情無幫助，特首沒有回應到五大訴求，該錄音亦無討論價值。

組織集會的職工盟稱，懷疑政府昨用直升機向金鐘三罷集會人士撒熒光染料，屬散播白色恐怖，大會必然會追究。今日當直升機經過上空時，在場人士不斷叫「開遮」。

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