【逃犯條例】聯合醫院逾百醫護靜坐　探病退休警落淚憶兒捱警打 (15:58)

到醫院探病的退休警察伍女士與醫護一同叫口號，其間不禁落淚。她表示兩名子女均有到示威現場，其中兒子昨晚打算到港鐵太子站鞠躬時被撲前的警員打，手臂擦損流血，在家為兒子洗傷口時感痛心，「每次返屋企個身傷晒，食晒催淚彈」。她認為警隊濫暴行為不可接受，稱有舊同事反映，部分警員被上級壓迫要拘捕示威者，「壓迫到不做不得，衝過去打人」，將壓力發泄在示威者身上。她形容警隊執法不再公平，「有些掩着眼睛仇視後生仔，有些同事只能叫（去示威的）仔女小心一點」。

聯合醫院陳醫生表示，不可接受警察在太子站阻礙救援工作，以及元朗白衣人無差別襲擊事件。她在動盪的時局中感到不安，表示醫護工作繁忙未必能到場參與示威，因此利用午飯時間在醫院集會，發聲守護市民。她認為，任何傷者都不能因為政治原因被延誤救治，應該一視同仁對待傷者。對於聯合醫院曾有3名護士疑被警察支持者「起底」，她說近日未見其他起底情況，但擔心白色恐怖會在院內蔓延，淪為「國泰2.0」。

護士王小姐表示，近日警方濫暴行為打擊她對警隊信心，「警察好有偏見，藍色會幫你，黃色就打你」。她說過去多次參與「和理非」遊行，但未有上前提供義務急救，「要好有信心能保護自己才會去，我未有能力衝到最前」，會繼續以和理非方式支持港人。對於路透社引述特首林鄭月娥談及辭職的錄音，她說該錄音外流似乎想為她打「同情牌」，但認為林鄭月娥作為香港最高領導人，應以實質行動修補社會撕裂，「你辭不到職不關我事」。

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