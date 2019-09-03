【逃犯條例】瑪嘉烈醫護連續第二天默站：想守護良知　途人豎拇指叫加油 (15:31)

再有醫護人員集會響應民間三罷行動，瑪嘉烈醫院醫護人員今日（3日）連續第二日發起默站，午間超過100人築成人鏈。他們舉起抗議警方濫暴的紙牌，多人表達對警濫暴不滿，促成立獨立調查委員會，說「良知是我們想守護的事」，有專職醫療人員更贊同未來醫護人員行動升級要罷工。其間有途人向人鏈90度鞠躬，高呼「多謝醫護人員、香港人加油」，亦有人向人鏈舉起拇指高呼「加油！加油！」
護士徐姑娘連續第二日午飯時間來默站，希望醫護以人鏈聲援香港市民，促請政府盡快回應民間五大訴求，「希望醫護在守護生命同時，他們（警方）不要濫用暴力傷害市民」，支持成立獨立調查委員會並監察警方行使權力。
對於路透社昨日（2日）公開錄音，稱特首林鄭月娥表示若可選擇會辭職。徐姑娘回應「她在這個位置可做到很多事，只看她去不去做，與民間對話平台至今仍未出現。她是否有心與民間對話，大家有目共睹」。徐姑娘又說「良知是我們想守護的事，我們不知高層會不會秋後算帳，但我們要為良心走出來」。
放射治師療師謝先生匆匆吃過午膳後，用午餐時間為抗議「警暴」走出來，不滿警方在太子站打人、市民問「良知去咗邊」就被警員追打等等，要求成立獨立調查委員會調查警察濫用權力，以及政府在背後的角色。謝先生又認為，要解決問題，僅林鄭月娥下台不足夠，而是需要實施雙普選解決制度的漏洞。
化驗師許先生早在721元朗襲擊事件後，已經與同事在瑪嘉烈醫院連續默站5日，他說警暴愈來愈嚴重，令人對警隊的不滿加劇，眼見有不少新的同事加入默站。
五大訴求之中，許先生特別要求成立獨立調查委員會調查警方，他又贊同醫護罷工逼政府回應訴求，但指出醫生之間就罷工未有共識；若醫生有共識罷工，他願意支持。被問到怕不怕被秋後算帳，許先生說「相對勇武的示威者、被捕的示威者，我們的付出真的很小」。
護士黎姑娘吃過三文治後匆匆來到默站現場支持，「我體力唔夠，冇得入機場再行出東涌，食少啲放工可以再食過，相比其他人我嘅付出只係好小好小」。黎姑娘手持標示「良知」字句的平板電腦，她說「有權力的人執行越權行為、不光明磊落，人不應抑壓或抹殺良知」。對於報道稱林鄭月娥表示若可以選擇會辭職，黎姑娘回應「佢係真心定假意，由佢嘅良心話佢知」。
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