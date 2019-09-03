賊王何東成假釋期間劫鐘表行　官批「職業慣犯」押後判刑 (14:53)

曾被稱為香港「六大賊王」及「十大重犯」之一的何東成，5年前獲假釋出獄後，去年5月在尖沙嘴海洋中心一間鐘表行，用螺絲批破壞裝飾櫃旳玻璃，盜去價值約550萬元的6件鑽飾。其後何在街上遭警方截查即時表示後悔並自首，警方在他身上的肩包上找回6件鑽飾。現年61歲的何東成今（3日）在高等法院承認一項搶劫罪名，法官指他犯案纍纍，是「職業慣犯」，但因要索取懲教署監管資料，下令案件押後至11月19日判刑。
報稱無業的被告何東成認罪後，控方讀出其刑事記錄，顯示他共有41項案底，當中25項與搶劫罪有關，他在17歲開始犯案，19歲犯首次搶劫罪，判監4年。被告在1993年被控20多項罪名，包括打劫、開槍拒捕、誤殺和謀殺等罪，其中謀殺罪不成立，誤殺罪成，最終被判終身監禁，其後申請覆核刑期，改判約37年監禁。他由2014年起假釋，去年作案時正接受懲教署監管。
辯方大律師今求情時表示，被告犯案5日後主動向教會朋友自首，因為朋友報警而被捕，其間沒有反抗。辯方稱，他來自破碎家庭，在損友影響下不斷犯案。他在監獄修畢與商業有關的學位課程，出獄後生意失利、染上賭癮，致使他重操故業。
惟法官指被告犯案纍纍，是一名「職業慣犯」，由於他在監獄渡過一半人生，所以不知道自己所為對社會的影響。法官認為他有悔意，但相信他以後很大可能再作案，法庭判刑時需要考慮社會福祉；由於需要索取在監管期間犯案的資料，下令案件押後於11月19日判刑。
案發於去年5月23日晚上7時半，被告與一名男子戴着口罩、帽子及手套，進入尖沙嘴海洋中心太子珠寶及鐘表的店舖，用螺絲批搗破玻璃飾櫃，盜去6件價值共550萬元的鑽飾後逃走。5日後被告在油麻地被截查，即時自首，警員搜出涉案的鑽飾。其後被告在警誡下承認因投資生意失利，欠下巨債，加上賭博，累積的債務高達50萬元。
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