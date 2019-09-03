已婚設計師涉搭訕女童再非禮脫罪　官：事件可疑但事主證供不可靠 (14:43)

方世琦（37歲）分別涉嫌於2013年及2018年，干犯兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及一項非禮。

法官表示，約10至12歲的事主初次在巴士認識被告時，指稱方捉其手放近下體位置，讓她隔褲摸下體。惟法官認為，事主庭上表現聰明，勇於表達自己意見，其老師亦稱她勇於發問，難以想像如此「strong character（性格鮮明）」的事主當時沒有反抗或報警。

法官續說，事隔數年，方又再聯絡事主，事主更答應上他的住所，若曾遭他非禮，事主理應拒絕。其後，兩人在住所獨處，方為事主脫襪「按摩」，事主曾言「瀨嘢」，明顯知悉事態不妥，其後再遭方捉她手摸下體及手淫，但事主沒有反抗或表達不願意。手淫之後，事主僅是洗手，沒有立即離開，讓方再有機會非禮她。綜合以上各點，法官認為事主證供不可靠、前後不一，拒絕接納證供。

法官認為，雖方的WhatsApp內容顯示，他有意趁妻子及女兒不在家時，說服事主上其住所，事件有可疑，但本案有疑點，終裁定方3項罪名不成立。方散庭後表現興奮，並緊抱親友。

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