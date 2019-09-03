港聞

【逃犯條例】躲街市過夜避催淚煙　工會嘆清潔工「想走都無得走」 (14:51)

在反修例連串示威中，警方施放逾千枚催淚彈，不止影響附近民居，清潔工亦受影響。清潔工人職工會上月在全港9個曾施放催淚彈的地點，訪問75名曾在警方施放催淚彈時工作的食環署外判清潔工，發現所有工人皆無任何保護裝備，亦不能自行離開工作地點，七成受訪者嗅到催淚煙味，三成感眼睛刺痛。

訪問區域包括銅鑼灣、中環、灣仔、上環、西營盤、尖沙嘴、觀塘、黃大仙及荃灣。調查結果顯示，53名清潔工嗅到催淚煙味，其餘則稱不知怎樣才是催淚煙味。另有兩名公廁清潔工友收到警方即時通知將會放催淚彈，但根本無處可逃，只能躲在廁所內。三成清潔工事後感眼睛刺痛、兩成氣管不適、兩人皮膚過敏。

公司沒指引　清潔工倘停工或視擅離職守

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵稱，外判工人如自行停工回家，會被視為擅離職守，食環署職員可向公司發出「失責通知書」，公司因而要賠償，前線就會被責罵。她續說，只有一名受訪者稱，管工暗示她提早回家，但因公司無明確指引，所以連管工都未能明示她提早離去。

梁芷茵表示，港島區不少清潔工為尼泊爾裔，言語不通，一名工友在警方放催淚煙後，「想走都無得走」，只能躲在街市裏過夜。

梁芷茵續說，清潔工工作的地方大多有垃圾味，有時吸了催淚煙也不知，沒有警覺。曾有工友在警察施放催淚煙後不適咳嗽，翌日前往求醫，才得悉是過敏。工人通常會在工作過後直接在工作地點清洗衣物並掛好，亦會受催淚煙污染而不自知。

清潔工人職工會建議，食環處應該將警方行動列為緊急情况，容許清潔工人盡快離開現場，清潔公司應給予工人清楚指引，遇到緊急情况可盡快離開，而不會當作擅離職守，被扣工資。公司亦應提供N95口罩、手套、眼罩予工人。

工會又提出，政府應成立一隊特別清潔隊，專責清理殘留催淚氣體，而非靠一般清潔工清理。

逃犯條例 相關報道：

8．31涉暴動被告出院提堂　准保釋不得離港

眾志主席林朗彥回港機場被捕

「光復元朗」發起人巫堃泰被捕　涉「組織未經授權集會」

從未向中央請辭 林鄭否認「若可選擇第一件事會辭職」

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 外判清潔工 催淚煙 食環署 編輯推介

上 / 下一篇新聞