【逃犯條例】躲街市過夜避催淚煙　工會嘆清潔工「想走都無得走」 (14:51)

訪問區域包括銅鑼灣、中環、灣仔、上環、西營盤、尖沙嘴、觀塘、黃大仙及荃灣。調查結果顯示，53名清潔工嗅到催淚煙味，其餘則稱不知怎樣才是催淚煙味。另有兩名公廁清潔工友收到警方即時通知將會放催淚彈，但根本無處可逃，只能躲在廁所內。三成清潔工事後感眼睛刺痛、兩成氣管不適、兩人皮膚過敏。

公司沒指引 清潔工倘停工或視擅離職守

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵稱，外判工人如自行停工回家，會被視為擅離職守，食環署職員可向公司發出「失責通知書」，公司因而要賠償，前線就會被責罵。她續說，只有一名受訪者稱，管工暗示她提早回家，但因公司無明確指引，所以連管工都未能明示她提早離去。

梁芷茵表示，港島區不少清潔工為尼泊爾裔，言語不通，一名工友在警方放催淚煙後，「想走都無得走」，只能躲在街市裏過夜。

梁芷茵續說，清潔工工作的地方大多有垃圾味，有時吸了催淚煙也不知，沒有警覺。曾有工友在警察施放催淚煙後不適咳嗽，翌日前往求醫，才得悉是過敏。工人通常會在工作過後直接在工作地點清洗衣物並掛好，亦會受催淚煙污染而不自知。

清潔工人職工會建議，食環處應該將警方行動列為緊急情况，容許清潔工人盡快離開現場，清潔公司應給予工人清楚指引，遇到緊急情况可盡快離開，而不會當作擅離職守，被扣工資。公司亦應提供N95口罩、手套、眼罩予工人。

工會又提出，政府應成立一隊特別清潔隊，專責清理殘留催淚氣體，而非靠一般清潔工清理。

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