【逃犯條例】涉深水埗警署外暴動　女被告波蘭留學申出境被拒 (13:57)

被告依次為李倩瑩（20歲）和戴家榮（41歲），分別報稱學生和車房職員，戴家榮穿着病人衣服上庭。兩人同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年8月29日在深水埗欽州街深水埗警署對面連同不知名者參與暴動。據悉，示威者當時向深水埗警署擲磚，有傳媒片段拍到事發經過，兩人於大約晚上11時半被捕。

控方呈上兩人被捕時裝備的照片，包括首被告的「雷射槍」。辯方澄清指該物品為「雷射筆」，與八達通卡大小相若。辯方透露，首被告現為大學四年級生，校內成績優越，法律及行政等學科獲「優異」，並呈上多份文件包括波蘭的大學入學信、機票等，指首被告已安排本月底前往波蘭交流。

辯方表示，案發當天首被告正離開元州街，前往欽州街方向，事前也曾身處人群之中，認為指控沒有具體證據證明她的行為，而且她沒有傷害他人，或令人有財物上損失，近期有多宗類似案件，不知將押後至何時，要求批准她保釋離港，並稱若被告不能離港，留港亦不能讀書，「畀佢離開監倉，又畀唔畀佢搭飛機？」據了解，首被告於台灣大學就讀。

裁判官應控方要求押後案件再訊，讓警方作進一步調查，包括檢驗被告隨身物品、尋求證人及錄影片段；另外裁判官批准兩被告以現金5000元保釋，其間不得離港、住在報稱地址、到警署報到，另晚上10時至翌日早上6時宵禁，及不能進入深水址警署100米內範圍。

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