【逃犯條例・罷課】學生稱被令脫黑口罩否則記過　嘉諾撒聖瑪利書院澄清酌情處理 (13:10)

律政司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院昨日（2日）有學生發起罷課，並派發口罩、宣傳單張等。由學生組成的「嘉諾撒聖瑪利書院反修例關注組」在Instagram稱，昨早有成員向同學派黑色口罩，突然被一名教師警告「同我即刻除落嚟，邊個仲戴黑色口罩就記大過」，之後校方口頭澄清，佩戴黑色口罩不會被記大過。
嘉諾撒聖瑪利書院昨晚發新聞稿稱，校方不認同學生於學校大石級製作「連儂牆」，佩戴韓國立體口罩、蓋眼紗布、頭盔等物品的要求，以免令校園使他人產生不安情緒；惟校方本著寬容體諒的精神，允許學生於雨天操場使用臨時流動壁報板，亦不會處罰曾經佩戴韓國立體口罩等物品的學生，並已提供醫用口罩給學生更換。
校方又稱，原則上不鼓勵罷課，惟校方了解學生罷課的訴求，參與學生亦得到家長同意，因此校方對是次罷課已酌情處理，不會對學生作出處分。
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