【逃犯條例．罷課】中三男生聲援罷課遭警撲跌　甩兩牙傷口需縫針 (16:10)

救恩書院中五生尹同學表示，認識今早受傷的男生，事發後曾聯絡對方；該男生就讀中三，甩掉2隻牙，有傷口需要縫針。

有大埔街坊稱目擊事發經過，她說，今早於何郭佩珍中學校門外聚集的聲援者平和，沒有衝擊，但突然有一名身穿粉紅色上衣的男子向正在駛向何郭佩珍中學的警車招手示意，然後警車上有逾10名警察下車，「好似速龍咁追啲學生」，聲援者開始奔跑。她表示，看不到受傷學生跌倒一刻，後來有至少4輛警車停泊於校門外。她批評警力過多，不明白在無衝擊情况下，警方為何要這樣對待學生。

【14:01】大埔民主聯盟發表聲明，對救恩書院有學生今早「疑因防暴警察截查及害怕被捕而跌倒受傷」表示譴責，又稱昨日富善邨另一所中學因學校處理罷課學生問題，引發公眾聚集聲援，最終引致警方出動過百防暴警察清場，批評警方過分打壓及濫權，計劃於今午4時到大埔警署請願。

【12:50】反修例風波下，有學生發起一連兩日罷課行動。昨日（2日）網上流傳錄音，稱大埔孔教學院大成何郭佩珍中學校長與學生會面時，表示會將罷課名單交予教育局，又稱如學生想要自由，唯一可做的是「不做這裏的學生」。十數名學生今早（3日）於校門外促校方交代事件，其間呼叫「光復香港、時代革命」口號。

網上片段拍攝到，今早校外有學生站立叫口號時，多名軍裝警員到場，學生見狀緩緩後退散去，警員朝學生跑去追截，其間一名警員撲向一名身穿校服的男學生，二人雙雙倒地，男學生鼻及口受傷流血，另有約5名學生被警員截停，搜查身分證。

鄰近何郭佩珍中學的救恩書院，該校校長周家駒表示，被警員撲跌的男生為其校學生，因受傷送院治理，事後沒被警方拘捕，對於會否向警方追究，周校長未有正面回應，僅一再強調學生沒有被捕。

何郭佩珍中學其後發聲明表示，有學生受傷後，校內的張照光老師曾出外了解受傷學生是否其校學生及關心對方受傷情况，故與門外警員溝通，校方澄清從來沒有報警，就網上有流言稱張照光老師報警並非事實。

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