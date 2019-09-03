【逃犯條例・罷課】保良局李城璧門前靜坐　學生被示意勿叫仇警口號 (11:58)

中六生Anthony表示，過去反修例活動中得不到家人體諒，罷課亦未得家長同意，情緒非常低落，故希望開學後能有老師支援，協助開導情緒。另一名中六生任同學則表示擔心開學後會與政見不同的同學起爭執，只好不與同學談論政治議題。

罷課的學生靜坐約半小時後步入校園，參與電影放映會與座談會；但有兩名同學拒絕入內，稱會靜坐到中午放學時間。其中，中六生陳同學表示，學校本來答應容許學生昨日（2日）在校內穿上黑衣，但突然表示收到家教會主席投訴，而拒絕讓學生換上黑衣。他認為學校出爾反爾，打壓學生表達意見，故拒絕參與校內罷課活動，亦願意接受校方處分。

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