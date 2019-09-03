【逃犯條例・罷課】保良局李城璧門前靜坐　學生被示意勿叫仇警口號 (11:58)

新學年在反修訂《逃犯條例》運動中開始，持續有學生罷課。保良局李城璧中學約50名學生今早（3日）上課前於校門靜坐，部分人戴上頭盔、防毒面具等，其間有老師在場看守學生，亦有十多名舊生到場聲援。學生不時大叫口號，當叫到「黑警還眼」時，現場有人示意不要叫此口號，解釋稱因照顧到不同家庭背景的同學，學校希望不要在校內叫仇警的口號。
中六生Anthony表示，過去反修例活動中得不到家人體諒，罷課亦未得家長同意，情緒非常低落，故希望開學後能有老師支援，協助開導情緒。另一名中六生任同學則表示擔心開學後會與政見不同的同學起爭執，只好不與同學談論政治議題。
罷課的學生靜坐約半小時後步入校園，參與電影放映會與座談會；但有兩名同學拒絕入內，稱會靜坐到中午放學時間。其中，中六生陳同學表示，學校本來答應容許學生昨日（2日）在校內穿上黑衣，但突然表示收到家教會主席投訴，而拒絕讓學生換上黑衣。他認為學校出爾反爾，打壓學生表達意見，故拒絕參與校內罷課活動，亦願意接受校方處分。
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