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【逃犯條例】周庭：林鄭錄音或是「公關騷」　區諾軒：公義比個人議席得失更重要 (11:30)

反修訂逃犯條例》風波未息，路透社昨稱獲得特首林鄭月娥上周與商界閉門會面時的錄音，林鄭月娥表示如可以選擇，第一件事會辭職下台。香港眾志成員周庭今早（3日）出席港台節目時表示，林鄭月娥的錄音可能是「公關騷」，稱在其治下的香港人比她個人難以出街更慘。對或將失去議席，出席同一節目的民主派立法會議員區諾軒表示，「香港公義比起我一個的個人議席得失更加重要」。

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周庭表示，林鄭月娥非第一次用眼淚這招去說服或感動他人，無法判斷錄音是否故意流出，可能是「公關騷」，對於林鄭月娥在閉門會議中說自己慘，周庭說，「在林鄭治下的香港人真的更加慘」，因市民憂慮出街會被斬。周庭指出，中央對香港箝制愈來愈大時，特首不可自行決定辭職反映香港無自主權，說明根本政治問題仍存在，若特首想處理五大訴求，可能也要聽從北京決定。

民主派立法會議員區諾軒指出，中共的止暴制亂政策只會將香港帶入深淵，認為「有人性的人應該考慮辭職」，若林鄭月娥不出來說一句有人性的話去停止現時的問題，反縱容挑動鬥爭的處事方式，就是製造警察每天拘捕市民及不聽五大訴求的局面。

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此外，周庭早前就參加立法會港島區補選被裁定提名無效提出選舉呈請，昨（2日）獲高等法院判勝訴。周庭表示，提出選舉呈請並非為個人政治前途，是希望透過法律還香港人一個公道。她說，程序公義固然重要，但最根本政治問題沒解決，更再次確立選舉主任可作政治篩選，她質疑選舉主任是否能「讀心」，憑空知道參選人是否真誠擁護《基本法》。

區諾軒批評，現時的選舉制度不可信及不公平，他指出，政治立場是可改變，他以行政會議成員湯家驊為例，指出他以前支持民主及平反六四，加入行會後變為發表親政府言論，因此不能由選舉主任用主觀判斷參選人的政治立場，選舉制度絕對不能縱容，否則為「人治式政治篩選」。他又說，現時他的議員辦事處進入倒數階段，但認為「香港公義比起我一個的個人議席得失更加重要」，周庭勝訴或將影響建制派立法會議員陳凱欣的議席，形容如同「攬住佢（陳凱欣）落地獄」。

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