【逃犯條例】「光復元朗」發起人巫堃泰被捕　涉「組織未經授權集會」 (10:15)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，「光復元朗」遊行發起人鍾健平早前曾被警方以涉嫌組織未經批准集結拘捕，其後雖成功「踢保」，但遊行第二申請人巫堃泰今早（3日）被指涉嫌於7月27日，即「光復元朗」遊行當日涉嫌「組織未經授權集會」，今早在家中被警方拘捕，現正被扣留調查。
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巫堃泰facebook專頁今早發布新聞稿，稱早上大約7時半，警方到巫堃泰家中，以涉嫌在7月27日於元朗「組織未經授權集會」拘捕巫堃泰。新聞稿指出，巫堃泰於7月26日的上訴失敗後，曾向記者透露，他將會於7月27日在元朗獨自進行宗教儀式，又稱巫堃泰為天主教徒。
鍾建平今早亦確認巫堃泰被捕的消息，稱相信巫堃泰稍後會被帶到大埔警署。鍾建平說，申請「光復元朗
除「光復元朗」遊行外，巫堃泰曾於7月6日發起「光復屯門公園」遊行，當時曾獲發不反對通知書。
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