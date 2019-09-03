【逃犯條例】「光復元朗」發起人巫堃泰被捕　涉「組織未經授權集會」 (10:15)

相關報道︰「光復元朗」申請人鍾健平遭警方帶走 涉組織未經批准集結

巫堃泰facebook專頁今早發布新聞稿，稱早上大約7時半，警方到巫堃泰家中，以涉嫌在7月27日於元朗「組織未經授權集會」拘捕巫堃泰。新聞稿指出，巫堃泰於7月26日的上訴失敗後，曾向記者透露，他將會於7月27日在元朗獨自進行宗教儀式，又稱巫堃泰為天主教徒。

鍾建平今早亦確認巫堃泰被捕的消息，稱相信巫堃泰稍後會被帶到大埔警署。鍾建平說，申請「光復元朗 」遊行獲警方發出「反對通知書」上訴失敗後，身為天主教徒的巫堃泰曾向記者透露，他將會於遊行當日到元朗，單獨進行宗教儀式。

除「光復元朗」遊行外，巫堃泰曾於7月6日發起「光復屯門公園」遊行，當時曾獲發不反對通知書。

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