【逃犯條例】方仲賢涉「盜竊罪」被捕　大專學界︰已相約交還失物，絕無盜竊之嫌 (09:35)

聲明稱︰「大專學界證實該財物為9月2日罷課集會之失物，失主為浸大學生。大專學界早於拾獲時已通知失主，並交由方仲賢代為轉交予失主，方仲賢絕無盜竊之嫌。」

浸大學生會編輯委員會在facebook發布帖文，稱學生會會長方仲賢於昨日較早時拾獲一個銀包，發現物主同樣為本校學生，故選擇暫時保管，其後學生會已聯絡失主並打算盡快交還，並已相約今日交還。惟昨晚卻被警方以盜竊罪無理拘捕。

浸大學生會編委會在facebook上載方仲賢透過電郵及即時通訊軟件聯繫失物物主，相約交還失物的通訊截圖。編委會稱，失物物主受訪時亦指出，十分信任方仲賢及同意他暫時保管其財物，認為此舉動十分簡單平常，不理解警察為何無理控告方仲賢。

浸大學生會亦在facebook貼文，表示方仲賢昨日於中大罷課集會後，前往旺角進食晚餐之際，無故被警員截查並羅織罪名以涉嫌盜竊罪拘捕，對警方的濫捕行為予以最強烈譴責，要求警方立即釋放方仲賢，並停止濫捕，企圖製造白色恐怖。

相關報道︰旺角再衝突 浸大方仲賢等多人被捕