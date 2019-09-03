【逃犯條例】警凌晨續驅散　方仲賢被捕　街坊指罵警最少兩男被拘 (07:55)

凌晨1時，在彌敦道、太子道西交界的防暴警察陸續返上行人路向警署方向撤離期間，突然再有數十名防暴警察由運動場道跨越彌敦道衝向大角咀方向，驅散在運動場道曾指罵警察的街坊，最少拘捕兩名男子，被押上警車帶走；其間有多名市民離遠齊聲提醒被捕人保持緘默及要求見律師，防暴警察舉起紅旗警告，但當時並無任何人衝擊警方防線。

【00:52】浸大學生會會長方仲賢被捕。

【00:28】凌晨零時左右，防暴警察續在太子及旺角一帶驅散，制服多人，多名被捕者被直接帶進旺角警署。混亂期間，有防暴警察制服一名女子，有急救員要求為她治療，惟該女子被鎖上手銬，另一名防暴警察近距離向該女子施胡椒噴霧。

較早時間，一名自稱內地人與示威者發生口角，被示威者追到旺角警署旁襲擊，警察制服及拘捕部分示威者。

相關報道：警旺角警署外施催淚彈 兩人被捕