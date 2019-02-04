小學教師涉30年前非禮5女學生　事主受#Metoo運動啟發說經歷 (23:51)

被告麥龍兒（56歲）被控於1988至1994年間，在西貢三度非禮女子X、兩度非禮女子Y、一度非禮女子Z、兩度非禮女子A、一度非禮女子B。X、Y、Z、A現年37歲，B則33歲。

事主X供稱，就讀小一或小二時，被告曾非禮她三次，每次手法相近。被告會趁下課之際，直呼她全名，要求她到教師桌旁稱要講解功課。小息鐘響起後，學生離開課室，只剩被告和她獨處，被告便會左手揭開功課，右手伸入其裙內摸大腿及臀部，有一次更伸入內褲摸私處，令X感不適。X今日提到非禮情節時情緒激動，語帶哽咽。

X表示當時「覺得好醜，被人摸」、「是否功課做得不好，他要這樣做」，形容被告受學生歡迎，當年啞忍是因為擔心無人會相信自己，害怕被同學譏笑。

X就讀小五或小六時，有兩名教師向她詢問被告為人，更問及被告會否非禮學生。當時X不明白，所以回答「人幾好，但有機會非禮學生」。X回家後，將被查問一事告知胞姊，胞姊解釋稱同學的妹妹遭被告非禮，該同學母親向學校投訴。該同學的妹妹為本案事主B。

2017年，X在結婚周年紀念日看到#Metoo運動中，女運動員公開多年前遭性侵經歷，便鼓起勇氣告訴丈夫上述經歷，在丈夫鼓勵下報警。聆訊明續。

其他報道：蘇錦樑胞弟涉騙2000萬元貸款洗黑錢 辯方稱未準備好准押後答辯