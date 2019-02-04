【逃犯條例・831】16人控暴動　大狀投訴警不准當事人聯絡法律代表 (21:54)

16名被告分成3宗案件處理，控方申請毋須答辯以作進一步調查，裁判官王證瑜批准。

控方反對18歲學生保釋 裁判官批准須警署報到

首宗案件被告葉君誠（18歲）報稱學生。控方反對葉君誠保釋，因現有案情指他案發時有不知名者曾向警方擲兩次汽油彈，被告身處該人群中。惟裁判官稱控方並非指控被告擲汽油彈，若要他還押便不能繼續學業，遂批准被告以5000元保釋，不得離開香港，須交出旅遊證件，每周到警署報到一次。

其餘15人中，有3人仍在醫院留醫不能上庭，須由警方看管至出院。至於上庭的12人，控方不反對保釋，但提出每周要到警署報到兩次及遵守宵禁令。大部分被告均反對宵禁，因為控方指的案發時間均不是宵禁時間內，且各被告都是成年人，到警署報到便可達到防止重犯的效果。

針對警署報到，控方稱有必要每星期兩次，「若只報到一次，被告無出現，警方要下星期先知」。辯方大律師石書銘提出反對，並稱「警方而家好鍾意上門拍門睇下被告喺唔喺到」，若被告沒有報到，警方定能立刻知道及作相應行動。

石書銘又提出投訴，稱他的當事人案發後拘押期間不獲警方准許聯絡法律代表，違反《基本法》第35條。裁判官王證瑜表示記錄在案。

官准12被告保釋毋須守宵禁令

對於該12人的保釋條件，王官准許各人以5000元保釋，不得離開香港，須交出旅遊證件，每周到警署報到一次。另外，王官否決控方建議，各被告不需要遵守宵禁令。

首宗案件起訴學生葉君誠，控罪指他涉於今年8月31日，連同其他人在銅鑼灣軒尼詩道500號一帶參與暴動。

第二宗案件起訴6男1女，依次為：運輸工陳佐豪（24歲）、光纖工程人員金君卿（33歲）、學生劉宇軒（22歲）、學生郭美均（20歲）、學生許智銳（21歲）、維修工陳子揚（39歲）以及不肯申報職業的鄒咏霖（23歲）。控罪指出，以上7名被告涉於今年8月31日，連同其他人在銅鑼灣百德新街一帶參與暴動。

第三宗案件起訴5男3女，依次為：自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、社工陳虹秀（42歲）、速遞員簡家康（18歲）、社工莫嘉晴（23歲），以及廚工梁雁彬（24歲）。控罪指出，以上8名被告涉於今年8月31日，連同其他人在灣仔修頓遊樂場一帶參與暴動。

逃犯條例 相關報道：

26歲男涉暴動提堂 准保釋11月訊

示威者聚特首辦外 佔龍和道

廣華醫院：殮房紀錄無遺體涉8‧31公眾集會事件