【逃犯條例】高主教舊生籲罷課不罷學　茶記用膳遭截查　校方稱無報警容許表立場 (20:56)

副校：校方容許不騷擾學生下表達立場

高主教書院楊副校長形容，事件屬誤會，該批舊生畢業約4至5年，今早7時許，眾人分別在學校兩個出入口呼籲學生「罷課不罷學」，其間沒派傳單，他們光明磊落沒戴口罩。楊副校長表示，眾人表現和平，校方容許他們在不騷擾學生情況下表達立場，眾人上午8時許離開，強調校方沒有報警，「學校唔會對學生做啲咁嘅事」。

目擊者：茶餐廳老闆阻警進入

目擊事發經過的陳先生表示，中午12時05分送完女兒上學後到茶餐廳，其間見有8名軍裝警員要求搜查店內12人的身分證。他表示，茶餐廳老闆以私人地方、不希望警員騷擾食客為由，阻止警員進入。

陳先生說，至午飯時間約12時半，有警員到場增援，立法會議員陳淑莊亦到場協助調停。該批舊生每次兩人走出店外，讓警員檢查身分證及隨身物品。警方下午約1時半收隊，在場百多名市民鼓掌，高呼「黑警」。陳先生說，已不相信警員能公平執法，擔心警員繼續在區內重兵駐守，故會親自接送女兒往返學校。

陳淑莊批警行為擾民

立法會議員陳淑莊表示，接獲助理通知到茶餐廳協助提供法律意見，當時有警員手持警棍及盾牌，稱因開學日故在該帶巡邏交通，她追問下警員改變說法，稱周邊有警察宿舍，接獲投訴擔心有衝突發生，故到場截查該批年輕人。陳淑莊反問如發現無此事會否追究有人報假案，警員說是接獲線報到場。

陳淑莊批評，警員兩度改變說法，是想合理化其行為，認為理由說不通；警員行為擾民，不能阻嚇年輕人明日不罷課。

家長稱楊潤雄未審先判

一名高主教書院小學部的學生家長認為，警方是在社區散播白色恐怖，曾到學校反映，一度情緒激動落淚。她說，教育局長楊潤雄稱擔心警員子女受欺凌，是未審先判，反問網上很多人針對示威者的小朋友，「說要淋鏹水、燒佢哋，作為示威者的家長又可以如何？」

該家長續說，如警方持續重兵駐守，「進一步恐嚇這區莘莘學子」，不排除會聯同該區各校家教會，向教育局反映擔憂，「現在送子女入校門，都有擔心」。

江永祥：警因應報案跟進

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方因應開學日在區內巡邏，其後接獲個別市民報案，指有戴黑口罩、形迹可疑者於校門外，警方因應報案到相應學校跟進，重申警方有責任消除市民疑慮。